Premio Industria Felix: Gruppo FS competitivo e affidabile. Alta Onorificenza per risultati di bilancio anno fiscale 2019

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Competitivo, performante a livello gestionale, affidabile a livello finanziario e sostenibile. E’ il Gruppo FS Italiane secondo il Comitato scientifico del Premio Industria Felix. Ferrovie dello Stato Italiane ha infatti ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio per i risultati di bilancio conseguiti nell’anno fiscale 2019.

Il Premio, ricevuto con una pergamena “Green”, testimonianza del costante impegno sui temi della sostenibilità, è stato conferito all’Amministratore Delegato di FS Gianfranco Battisti “per essere – si legge nella motivazione – tra le migliori imprese per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Lazio”.

“E’ un riconoscimento importante che va condiviso con tutta la squadra e il management del Gruppo FS – ha dichiarato l’Ad Gianfranco Battisti durante la cerimonia on line – nel 2019 FS ha raggiunto i risultati più importanti di 180 anni della nostra storia. Risultati che ci hanno permesso di aumentare la nostra forza patrimoniale e di poter affrontare il 2020 e il 2021 forti di una posizione patrimoniale e finanziaria sufficientemente solida, in un periodo in cui, con l’emergenza sanitaria ed economica in corso, il mondo dei trasporti e del turismo sono al centro della crisi”.

L’AD Battisti ha poi aggiunto: “La nostra azienda continuerà ad operare con grande senso di responsabilità, generando valore condiviso soprattutto dove ce ne è più bisogno e conservando la vocazione sociale che ha sempre caratterizzato la nostra storia”.

Con Ferrovie dello Stato sono state premiate altre 55 aziende con sede legale nelle regioni Lazio, Abruzzo e Toscana e che sono state scelte dal Comitato scientifico coordinato dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli e dal vicepresidente nazionale di Confindustria, l’ingegner Vito Grassi. L’inchiesta portata avanti da Industria Felix Magazine, trimestrale in supplemento con Il Sole 24 Ore, sulla base dei numeri forniti dall’Ufficio studi di Cerved, ha coinvolto poco più di 143mila bilanci di società di capitali con sedi legali nelle tre regioni.

Pubblicato da COM il: 5/3/2021 h 16:55 - Riproduzione riservata