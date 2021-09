Pre-COP26: a Milano ultime negoziazioni prima di conferenza su clima delle Nazioni Unite. Orizzonte 2030: PNRR solo inizio

(FERPRESS) – Milano, 30 SET – Durante la Pre-COP26 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) lancia la pagina «PNRR News», per informare i cittadini sull’avanzamento degli investimenti e delle riforme per città e mobilità più resilienti, sostenibili e inclusive. Il MIMS dispone di 61,3 miliardi di euro di risorse dal PNRR per gli investimenti, di cui il 56% per il Sud e il 75,7% per il contrasto al cambiamento climatico, oggetto della pre-COP26.

Pubblicato da COM il: 30/9/2021 h 14:18 - Riproduzione riservata