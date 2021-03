Power Day: Volkswagen presenta la roadmap tecnologica per batterie e ricarica fino al 2030

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – Il Gruppo Volkswagen ha presentato la sua roadmap tecnologica per le batterie e la ricarica fino al 2030 nel suo primo Power Day. L’obiettivo della roadmap è ridurre in modo significativo la complessità e il costo della batteria al fine di rendere l’auto elettrica attraente e praticabile per il maggior numero di persone possibile. Allo stesso tempo, il Gruppo punta a garantire l’approvvigionamento di celle di batteria oltre il 2025. Nella sola Europa, entro la fine del decennio saranno istituite sei gigafactory con una capacità produttiva totale di 240 GWh. Volkswagen sta inoltre perseguendo con vigore l’espansione della rete di ricarica rapida pubblica a livello globale. In quest’ottica, sono state concordate collaborazioni in Europa con le società energetiche BP (Gran Bretagna), Iberdrola (Spagna) ed Enel (Italia).

“La mobilità elettrica è diventata il core business per noi. Stiamo ora integrando sistematicamente fasi aggiuntive nella catena del valore. Ci assicuriamo una pole position a lungo termine nella corsa per la migliore batteria e la migliore esperienza del cliente nell’era della mobilità a emissioni zero ”, afferma Herbert Diess, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen. La responsabilità cross-brand per questa roadmap tecnologica ricadrà su Volkswagen Group Components guidato da Thomas Schmall, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen Group for Technology e CEO di Volkswagen Group Components.

Il Gruppo sta portando avanti a pieno ritmo lo sviluppo delle capacità produttive in Europa al fine di soddisfare la crescente domanda di celle di batteria. “Insieme ai partner, vogliamo avere un totale di sei fabbriche di celle operative in Europa entro il 2030, garantendo così la sicurezza dell’approvvigionamento”, spiega Thomas Schmall. I nuovi stabilimenti dovrebbero produrre celle con un valore energetico totale di 240 GWh all’anno entro il momento in cui saranno finalmente completati. La Volkswagen sta quindi contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal dell’Unione europea. I primi due stabilimenti opereranno nella città svedese di Skellefteå e a Salzgitter. In risposta all’aumento della domanda, Volkswagen ha deciso di riorientare il piano precedente in relazione alla produzione di celle e concentrare la produzione delle sue celle premium nella gigafactory svedese “Northvolt Ett” a Skellefteå in collaborazione con Northvolt. La produzione di queste celle inizierà nel 2023 e verrà gradualmente ampliata fino a una capacità annua fino a 40 GWh.

La gigafactory attualmente gestita dalla Volkswagen a Salzgitter produrrà la cella unificata per il segmento ad alto volume a partire dal 2025 e svilupperà innovazioni nel processo, nel design e nella chimica. Per Salzgitter è prevista anche una capacità di produzione fino a 40 GWh all’anno. Questa rifocalizzazione consentirà migliori economie di scala e ridurrà la complessità della produzione. Entrambe le gigafactories saranno alimentate con elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Potenziali siti e partner sono attualmente allo studio per le altre fabbriche.

Volkswagen sta cercando di fare progressi significativi con il sistema della batteria, compresi tutti i suoi componenti fino alla cella. “Miriamo a ridurre il costo e la complessità della batteria e allo stesso tempo aumentarne l’autonomia e le prestazioni”, afferma Thomas Schmall, membro del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen per la tecnologia. “Questo renderà finalmente la mobilità elettrica accessibile e la tecnologia di guida dominante”. A parte la produzione interna pianificata, ci si aspettano significativi vantaggi in termini di costi soprattutto grazie alla nuova cella unificata. Il lancio è previsto nel 2023 e nel 2030 verrà installato tra i marchi fino all’80% di tutti i veicoli elettrici del Gruppo. Ulteriori risparmi saranno ottenuti ottimizzando il tipo di cella, implementando metodi di produzione innovativi e un riciclaggio coerente.

Volkswagen punta quindi a ridurre gradualmente i costi della batteria nel segmento entry-level fino al 50 percento e nel segmento volume fino al 30 percento. “Useremo le nostre economie di scala a vantaggio dei nostri clienti anche per quanto riguarda la batteria. In media, ridurremo il costo dei sistemi di batterie a un livello significativamente inferiore a € 100 per chilowattora. Questo renderà finalmente la mobilità elettrica conveniente e la tecnologia di guida dominante ”, afferma Thomas Schmall.

Oltre alla cella unificata e alla consistente espansione della produzione interna, la nuova roadmap tecnologica del Gruppo si concentrerà anche sull’integrazione di più passaggi lungo la catena del valore fino al riciclaggio industriale. Insieme a partner strategici selezionati, Volkswagen vuole quindi garantire la fornitura a lungo termine di celle per la sua offensiva elettronica. Oltre ai vantaggi in termini di costi, si prevedono progressi nella capacità di archiviazione e nella capacità di ricarica rapida. La nuova cella unificata prismatica offre anche le migliori condizioni per il passaggio alla cella a stato solido: il prossimo salto di qualità nella tecnologia delle batterie, che Volkswagen prevede per la metà del decennio. Il Gruppo punta costantemente su partnership strategiche e un uso efficiente delle risorse sia per le batterie che per la ricarica. Il Gruppo sta aderendo ai suoi obiettivi finanziari strategici e continua a mirare a un coefficiente di investimenti di circa il 6% entro il 2025 e un flusso di cassa netto annuo pulito di oltre 10 miliardi di euro nel suo core business automobilistico.

L’offensiva della Volkswagen sulle batterie è accompagnata da un’espansione su larga scala della rete di ricarica rapida. Insieme ai suoi partner, l’azienda intende gestire circa 18.000 punti di ricarica rapida pubblici in Europa entro il 2025. Ciò rappresenta un’espansione di cinque volte della rete di ricarica rapida rispetto ad oggi e corrisponde a circa un terzo della domanda totale prevista su continente per il 2025.

Ciò avverrà attraverso una serie di partnership strategiche oltre alla joint venture IONITY. Volkswagen vuole stabilire circa 8.000 punti di ricarica rapida in tutta Europa insieme a BP. I caricatori rapidi con una capacità di ricarica di 150 kW saranno installati in un totale di 4.000 stazioni di servizio BP e ARAL, la maggior parte di queste in Germania e Gran Bretagna. In collaborazione con Iberdrola, Volkswagen coprirà le principali rotte di traffico in Spagna. In Italia, Volkswagen vuole collaborare con Enel per realizzare la rete di ricarica rapida sia lungo le autostrade che nelle aree urbane. Volkswagen investirà circa 400 milioni di euro nel programma europeo nel suo complesso entro il 2025, con ulteriori investimenti a carico di partner esterni.

Volkswagen sta espandendo la rete pubblica di ricarica rapida anche negli Stati Uniti e in Cina. Electrify America sta pianificando circa 3.500 punti di ricarica rapida in Nord America entro la fine dell’anno. In Cina, Volkswagen prenderà di mira un totale di 17.000 punti di ricarica rapida entro il 2025 attraverso la joint venture CAMS.

In futuro Volkswagen intende integrare l’auto elettrica nei sistemi energetici privati, commerciali e pubblici. Ciò consentirà di immagazzinare nel veicolo l’elettricità verde proveniente dal sistema di energia solare e di reimmetterla nella rete domestica, se necessario. Non solo i clienti saranno più indipendenti dalla rete elettrica pubblica, ma risparmieranno anche denaro e ridurranno le emissioni di CO2. I modelli basati sulla piattaforma MEB di Volkswagen supporteranno questa tecnologia dal 2022. Volkswagen offrirà anche un pacchetto completo con tutti i moduli e i servizi digitali, dalla wall box bidirezionale alla gestione dell’energia. La tecnologia sarà presto utilizzata anche su scala più ampia, ad esempio negli edifici residenziali, nelle attività commerciali o nella rete elettrica generale.

