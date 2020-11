Potenziamento ferroviario Prato-Bologna: prosegue confronto Regione-Comuni-RFI

(FERPRESS) – Firenze, 13 NOV – Prosegue il confronto con i territori per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria direttissima Prato-Bologna. Ieri, giovedì 12 novembre, il neo-assessore alle infrastrutture ed ai trasporti della Regione Toscana Stefano Baccelli ha incontrato da remoto gli amministratori dei Comuni di Prato, Vaiano, Cantagallo e Vernio – posti lungo la tratta interessata dall’intervento- e tecnici di RFI. Al centro della discussione le conseguenze sul servizio ferroviario dei lavori, il possibile impatto acustico dei cantieri, l’eventuale traffico di mezzi pesanti che potrebbe gravare sulla sr325, la possibilità di interventi di mitigazione.

