Poste Motor Day: Green Vehicles presenta il modello ElettraCargo PLUS

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – Tenutosi all’Autodromo romano di Vallelunga, presso il centro Guida sicura Ac-Sara, il Poste Motor Day ha richiamato a sé, su invito personale, tutti i protagonisti del mercato italiano e internazionale di mezzi termici ibridi ed elettrici. Non poteva mancare ovviamente la Green Vehicles srl di Jesi che, grazie al proprio know how ventennale, si rivolge da sempre alle imprese, offrendo soluzioni integrate mirate alla riconversione delle flotte aziendali.

L’evento si è svolto alla presenza per la Green Vehicles del GM Enrico Cappanera e del CTO Luca Novelli, che si sono confrontati con un’ampia rappresentanza dell’azienda Poste italiane impegnata tramite i propri dipendenti nel testare i veicoli e le loro prestazioni.

Il veicolo presentato è il modello ElettraCargo PLUS un degno elemento della flotta Green Vehicles, caratterizzata dal massimo livello di performance: è full Electric, può ospitare 2 passeggeri, conta su 50 km di autonomia (estendibile a 200 km e oltre) e può raggiungere gli 85 km/h, una portata di oltre 400 kg e con un tempo di ricarica di 2 sole ore. Ma non è tutto: il PLUS è indicativo del pannello fotovoltaico inserito a tettuccio e completamente integrato con il design del mezzo che permette di ricaricare la batteria fino al 50% della stessa, ovvero oltre 20 Km di autonomia gratuita. Un pannello policristallino che non solo estende l’autonomia del mezzo ricaricandolo costantemente, ma ne amplifica le caratteristiche “green” utilizzando la primaria fonte di energia rinnovabile, quella solare e abbattendo la necessità di ricarica presso le purtroppo ancora scarse colonnine di ricarica presenti sul territorio.

A monitorare il tutto un’App che, con la sua semplice interfaccia, permette all’utente in tempo reale di avere accesso immediato alla localizzazione del mezzo e al suo stato di ricarica.

Pubblicato da COM il: 17/2/2020 h 13:08 - Riproduzione riservata