Poste italiane e Amazon rinnovano partnership per consegna di prodotti sul territorio nazionale

(FERPRESS) – Roma, 6 LUG – Poste Italiane e Amazon rinnovano l’accordo per la consegna di prodotti sul territorio nazionale. L’accordo di durata triennale, che conferma la leadership di Poste Italiane nella logistica, va a rafforzare l’impegno delle due aziende per lo sviluppo dell’e-commerce nel Paese e rispondere così alla crescente domanda dei clienti di tutta Italia.

