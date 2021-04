Poste Air Cargo estende il network e vola su Tel Aviv. Nuova rotta operativa dal 10 aprile

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Poste Air Cargo amplia il proprio raggio di azione e inaugura dal 10 aprile la nuova rotta per Tel Aviv con un volo merci settimanale. Il nuovo collegamento della Compagnia cargo del Gruppo Poste Italiane, che vede già una ampia rete di connessione in Italia e in particolare nelle regioni del Sud e nelle isole, si inserisce nel quadro del piano di espansione sul mercato internazionale con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel trasporto aereo merci nel bacino del Mediterraneo. Il volo verso la metropoli israeliana sarà programmato su base settimanale con partenza il sabato dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Pubblicato da COM il: 9/4/2021 h 15:32