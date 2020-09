Post-Covid: Marciani, mettere in campo politiche ad hoc per governare la crescita dell’e-commerce e delle consegne nelle città

(FERPRESS) – Roma, 17 SET – “E-commerce, multicanalità e consegne a domicilio caratterizzano sempre più la “nuova normalità” che stiamo vivendo dopo l’emergenza sanitaria. Affrontare al meglio queste nuove sfide per la mobilità sostenibile significa creare un sistema integrato dove ogni attore faccia la propria parte: operatori logistici, enti locali, cittadini e operatori commerciali. Un patto che può essere supportato dai Comuni con politiche ad hoc da sviluppare all’interno dei PUMS, i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile”. È l’appello lanciato da Massimo Marciani, Presidente del Freight Leaders Council durante l’intervento al convegno “Mobilità e Trasporti sostenibili”, organizzato al Comune di Novara in collaborazione con la Regione Piemonte e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale in occasione della Settimana della mobilità sostenibile.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 17/9/2020 h 16:43 - Riproduzione riservata