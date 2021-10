Port&ShippingTech: Mattioli (Confitarma), Registro Internazionale è tuttora il pilastro della nostra politica marittima

(FERPRESS) – Genova, 6 OTT – Il 6 ottobre, Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, è intervenuto alla sessione #IN THE MED della

Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa Shipping Week, e, prima di tutto, ha voluto ricordare l’On. Eugenio Duca, prematuramente scomparso “un politico che ha capito l’importanza di una flotta mercantile italiana per il bene del Paese che ha accompagnato in tante battaglie gli armatori italiani, una categoria di imprenditori di grande eccellenza che con orgoglio fanno sventolare il tricolore sulle loro navi”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/10/2021 h 16:18 - Riproduzione riservata