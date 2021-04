La BEI collabora con la Repubblica portoghese per accelerare gli investimenti nel settore dell’idrogeno

(FERPRESS) – Roma, 8 APR – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il governo portoghese hanno unito le forze per promuovere lo sviluppo del settore dell’idrogeno nel paese. Il vicepresidente della BEI, Ricardo Mourinho Félix, e il ministro dell’Ambiente e dell’Azione per il clima, João Pedro Matos Fernandes, hanno firmato a Lisbona un memorandum d’intesa (MoU) durante la conferenza di alto livello “Hydrogen in Society – Bridging the Gaps”, organizzata dalla Presidenza portoghese del Consiglio dell’Unione europea. Il memorandum d’intesa proposto è un accordo non vincolante volto a promuovere la cooperazione tra le due entità del settore.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 8/4/2021 h 10:37 - Riproduzione riservata