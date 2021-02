Porto Venezia: nell’anno del Covid flessione contenuta dei traffici (-6,3%). Segnali positivi nel 4° trimestre

(FERPRESS) – Venezia, 2 FEB – Nell’anno segnato dalla pandemia i dati relativi ai traffici dei porti lagunari confermano una prevedibile flessione rispetto al 2019: il porto di Venezia perde nel complesso 2,5 milioni tonnellate (-10,3%), percentuale da ridurre al netto del carbone, il porto di Chioggia perde, invece, circa 409 mila tonnellate (-31%).

