Porto Trieste: Zalukar (Misto), la delibera Anac dimentica i meriti di D’Agostino

(FERPRESS) – Trieste, 9 GIU – “Cittadini, lavoratori, imprenditori e politici hanno espresso il loro apprezzamento per l’operato di Zeno D’Agostino. Tutti gli indicatori legati all’attività del trasporto portuale mostrano una gestione eccellente che ha portato al rilancio del porto di Trieste con importanti riflessi sull’indotto e allettanti prospettive per lo sviluppo economico della città”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it