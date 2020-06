Porto Trieste: tanta la solidarietà a D’Agostino. La petizione raggiunge 9 mila firme e i portuali organizzano manifestazione per sabato 13

(FERPRESS) – Trieste, 8 GIU – Decine di persone si sono radunate sabato scorso al Porto di Trieste per esprimere solidarietà al presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale Zeno D’Agostino, dopo l’ANAC ne aveva dichiarato illegittima la nomina in quanto D’Agostino nel 2015 è stato nominato presidente di Trieste Terminal Passeggeri, di cui il porto di Trieste detiene una quota.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it