Porto Trieste: nel 1° quadrimestre 2021 il traffico container sfiora il +4% con 250.284 TEU movimentati

(FERPRESS) – Trieste, 1 GIU – Il recente incidente del Canale di Suez e la pandemia in corso, non hanno portato ripercussioni negative sui traffici container del porto di Trieste nel primo quadrimestre del 2021: la variazione positiva sfiora il + 4% con 250.284 TEU movimentati. Complessivamente i TEU pieni nello scalo giuliano sono stati 205.417 (+5,29%) mentre quelli vuoti 44.867 (-2,15%).

