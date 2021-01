Porto Trieste: M5S, investire sullo scalo significa creare sviluppo e lavoro per tutto il FVG

(FERPRESS) – Trieste, 12 GEN – “Investire sul porto di Trieste

significa creare sviluppo e lavoro per tutto il Friuli Venezia

Giulia”.

Lo ribadiscono in una nota i consiglieri regionali del Movimento

5 Stelle, replicando alle polemiche seguite alle parole del

ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, sulle

risorse relative al Recovery Fund

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it