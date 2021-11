Porto Trieste: D’Agostino, molto positivi i primi dieci mesi 2021. Lievi i danni in ottobre per i container

(FERPRESS) – Trieste, 25 NOV – Buono lo stato di salute dei traffici nel porto di Trieste nei primi 10 mesi dell’anno: i dati confermano per la prima volta nel 2021 il segno positivo sui volumi totali: 45.596.880 le tonnellate di merce movimentata (+0,42%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri che sopravanzano anche gli effetti dei gravi disagi e appesantimenti alle attività determinati dalle manifestazioni no green pass che per giorni e giorni hanno interessato la vita portuale.

