Porto di Trieste: al via nuovo collegamento ferroviario con Padova rivolto agli operatori del container marittimo

(FERPRESS) – Trieste, 20 LUG – Il porto di Trieste continua ad investire sull’intermodalità. È stato avviato di recente un nuovo collegamento ferroviario tra il porto di Trieste e Padova, rivolto agli operatori del container marittimo. Partito con tre circolazioni roud-trip alla settimana due mesi fa, opera già con frequenza giornaliera.

