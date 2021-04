Porto Trieste: a marzo 4640 avviamenti. Un dato mai prima raggiunto e segnale concreto del buon andamento del porto

(FERPRESS) – Trieste, 1 APR – Il lavoro come indicatore dello stato di buona salute dello scalo giuliano. Il mese di marzo segna un risultato importante nel numero di turni lavorati per i portuali dell’Agenzia per il lavoro del porto di Trieste (ALPT). Un dato mai prima raggiunto. Si tratta di 4640 avviamenti, 200 in più rispetto al record di ottobre 2020. Questo è il segnale concreto del buon andamento del porto e dei risultati di traffico e di investimento sviluppati dalle imprese terminalistiche.

Pubblicato da COM il: 1/4/2021 h 13:14 - Riproduzione riservata