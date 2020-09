Porto Salerno: traffico Ro-Ro ai livelli del 2019. De Rosa, fase di emergenza legata al Covid-19 pare superata

(FERPRESS) – Salerno, 15 SET – Proseguono i segnali di recupero per il traffico ro-ro nel porto di Salerno. Dopo il trend positivo già registrato a giugno, i risultati relativi ai mesi gennaio-luglio 2020 nel loro complesso indicano un dato solo lievemente inferiore (-0,49%) a quello registrato nello stesso periodo del 2019: 4.861.676 veicoli movimentati tra automobili e mezzi pesanti, contro i 4.885.559 veicoli dell’anno precedente.

