Porto Lab presenta la nuova Edizione 2021-2022 del Diario di Contship

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – E’ disponibile la nuova edizione del Diario di Contship, quest’anno dedicato al tema del Gioco. Il Diario di quest’anno si propone infatti di fornire un’occasione di svago e divertimento agli alunni comunicando al tempo stesso una serie di valori educativi direttamente legati al giocare, come il rispetto delle regole, la sicurezza, la collaborazione.

Le copie del Diario di Contship saranno consegnate tra fine Giugno e inizio Luglio, con le stesse modalità delle scorse edizioni.

