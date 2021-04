Porto Gioia Tauro: Agostinelli, momento decisivo per il rilancio e sviluppo del porto

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 29 APR – Circa 111 milioni di euro saranno inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a sostegno dello sviluppo del porto di Gioia Tauro. Questa mattina, in video conferenza, il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha partecipato ad un incontro, nel corso del quale sono stati definiti gli interventi da finanziare per il maggiore sviluppo dello scalo portuale e a sostegno delle aree interne alla Zona Economica Speciale della Calabria.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

