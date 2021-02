Porto Genova: Maresca, se vogliamo creare traffici, bisogna accelerare sulle infrastrutture materiali, a partire dalla Gronda

(FERPRESS) – Genova, 11 FEB – “Se vogliamo che Genova e l’Italia creino traffici, bisogna accelerare sulle infrastrutture materiali essenziali, a partire dalla Gronda, e si proceda in parallelo sulle infrastrutture immateriali, con la completa digitalizzazione delle procedure portuali, e procedure snelle per avere tempi brevi nel sistema dei servizi per gli operatori portuali. Genova è pronta alla sfida: con il nuovo governo ci aspettiamo che finalmente si proceda in questa direzione perché l’economia del mare e in generale di tutti gli ambiti economici hanno bisogno di risposte celeri, al passo con i tempi dell’impresa”.

Pubblicato da COM il: 11/2/2021 h 14:17 - Riproduzione riservata