Porto Franco Internazionale di Trieste: previste iniziative per tutelare il regime di extradoganalità

(FERPRESS) – Trieste, 3 DIC – Lunedì 6 Dicembre, con inizio alle ore 18.00, il Propeller Club Port of Trieste; Presidente Fabrizio Zerbini, organizza una video conferenza sul tema del Porto Franco Internazionale, alla luce delle recenti vicende che hanno coinvolto la Commissione europea.

Poiché questa situazione riguarda il Porto e l’economia della città, è stato organizzato un primo confronto tra i principali artefici delle scelte istituzionali, associative e politiche coinvolte.

Relatori dell’incontro Zeno D’Agostino (Presidente AdSP MAO), Antonio Paoletti (Presidente CCIAA Venezia Giulia), Stefano Patuanelli (Ministro Politiche Agricole), Francesco Russo (Vice Presidente Consiglio regionale FVG) e Stefano Visintin (Presidente Confetra FVG).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

