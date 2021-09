Porto di Vibo Valentia: ok a progetti di fattibilità per il risanamento e il consolidamento delle banchine portuali

(FERPRESS) – Vibo Valentia, 3 SET – Ad un mese dal passaggio di consegne tra la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, l’Ente, presieduto da Andrea Agostinelli, guarda al concreto rilancio dello scalo vibonese attraverso la prioritaria messa in sicurezza delle sue banchine e il ripristino della loro capacità operativa.

Sono stati appena approvati, con decreto presidenziale, i due progetti di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Risanamento e consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli, Papandrea e Buccarelli”.

