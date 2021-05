Porto di Trieste e sistema regionale: da hub a gateway ferroviario. In un webinar del Propeller Club

(FERPRESS) – Trieste, 26 MAG – La domanda inserita nel titolo che ha guidato il webinar di ieri sera organizzato dal Propeller Club di Trieste era quasi provocatoria: ”Servizi ferroviari tra Europa e Far East: collegamenti in crescita e nuovi servizi dalle compagnie di navigazione – in futuro anche da Trieste?”

Invece l’ipotesi pare attuabile tanto che dai relatori della serata e da alcuni operatori è giunto l’invito a creare un team che possa discutere della possibilità di collegare il Porto di Trieste con la Cina via ferrovia, anche indirettamente con alcune destinazioni già servite.

Pubblicato da COM il: 26/5/2021 h 13:18 - Riproduzione riservata