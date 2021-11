Porto di Taranto: con ultima toccata della MSC Seaside si chiude la stagione crocieristica 2021

(FERPRESS) – Taranto, 11 NOV – Si è svolta ieri pomeriggio, presso il Molo San Cataldo del porto di Taranto, la cerimonia di chiusura della stagione crocieristica 2021, organizzata dall’AdSP del Mar Ionio in collaborazione con il Comune di Taranto e la Taranto Cruise Port.

Giochi di luci, suoni ed acqua hanno regalato ai crocieristi a bordo della maestosa MSC Seaside un’inedita farewell ceremony che ha “acceso” la banchina del Molo San Cataldo offrendo uno spettacolo unico alla città portuale di Taranto. Un fascio di luci colorate si è, infatti, alzato lungo la banchina per accompagnare, a ritmo di musica, le operazioni di disormeggio della smart-ship della prestigiosa compagnia internazionale di navigazione MSC Crociere in occasione del suo 28°ed ultimo scalo nel porto jonico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 16:16 - Riproduzione riservata