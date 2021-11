Porto di Salerno: +4,75% per il traffico Ro-Ro nei primi nove mesi del 2021

(FERPRESS) – Salerno, 24 NOV – Prosegue la crescita del porto di Salerno nel segmento ro/ro. Lo confermano i dati resi pubblici dal Bollettino Statistico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: nei primi nove mesi del 2021, lo scalo campano ha movimentato oltre 6,7 milioni di tonnellate di merce rotabile, con una crescita del 4,57% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2020.

