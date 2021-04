Porto di Monfalcone: accordo tra AP e Consorzio Economico della Venezia Giulia per cessione aree interne

(FERPRESS) – Trieste, 23 APR – Dopo le aree dell’ex Azienda speciale con l’incorporazione dei 310 mila metri quadrati acquistati lo scorso ottobre dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia, prosegue l’iter di acquisizione del porto di Monfalcone da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. L’Authority rileva nello scalo isontino le aree del Consorzio economico della Venezia Giulia (Coseveg). Nei giorni scorsi la firma di un atto d’intenti alla Torre del Lloyd.

