Porto di Livorno: firmato il Protocollo per la sicurezza del lavoro. Giani, sinergia tra tutti firmatari

(FERPRESS) – Livorno, 8 OTT – Firmato il rinnovo del Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell’area portuale, tra Regione Toscana e tutti gli enti e istituzioni che hanno un ruolo per la sicurezza nel porto (Direzione marittima di Livorno, Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, Ispettorato interregionale del lavoro, Inail, Direzione regionale vigili del fuoco Toscana, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Arpat, Ausl Toscana nord ovest). Il Protocollo, siglato oggi 8 ottobre, è stato precedentemente illustrato al Comitato regionale sulla sicurezza sul lavoro e approvato con delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità Simone Bezzini.

