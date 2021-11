Porto di Gioia Tauro: visita del Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli accolta dal presidente Andrea Agostinelli

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – Il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Mary Avery, ha fatto visita all’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Al suo arrivo è stata accolta dal presidente Andrea Agostinelli, che ha fatto gli onori di casa e ha illustrato le peculiarità dello scalo, primo porto italiano di transhipment all’interno dei circuiti internazionali del Mediterraneo.

