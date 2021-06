Porto di Gioia Tauro: approvato il Bilancio Consuntivo 2020 dell’AP

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 31 MAG – Con il parere favorevole dei revisori dei conti, il Comitato portuale, riunitosi questa mattina in video conferenza, ha approvato il Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 2020 dell’Autorità portuale di Gioia Tauro.

Tra le pieghe del documento finanziario, illustrato ai membri del parlamentino portuale dal dirigente di settore Luigi Ventrici, è stata evidenziata la positività della gestione attraverso alcuni elementi, che ne definiscono la ponderatezza con cui è stato amministrato l’Ente, guidato dal commissario straordinario Andrea Agostinelli.

