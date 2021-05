Porto di Corigliano Calabro: iniziati i lavori per colonnine multi servizi nello scalo

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 5 MAG – Si ampliano i servizi di pubblica utilità offerti all’interno del porto di Corigliano Calabro. Sono appena iniziati i lavori di installazione di colonnine multi servizi nello scalo, affidati dall’Autorità portuale di Gioia Tauro alla ditta Pepice Nicola, che dovrà consegnarli entro 150 giorni.

L’obiettivo dell’Ente, guidato dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, è quello di attrezzare l’infrastruttura portuale affinché possa rispondere alle esigenze dei pescatori, che operano nel porto di Corigliano Calabro, nell’esercizio della loro attività lavorativa.

