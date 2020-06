Porto Civitavecchia: nuovo pontile per le Autostrade del Mare. Lavori in vantaggio sui tempi nonostante il fermo per Covid

(FERPRESS) – Roma, 12 GIU – Completati i pali del primo impalcato del pontile numero due; iniziata la prefabbricazione degli elementi in cemento armato che verranno collocati proprio sui pali. Questo lo stato di avanzamento dei lavori della nuova banchina della darsena traghetti nell’ambito del progetto ‘‘BClink: MoS for the future”, cofinanziato dall’Unione Europea con l’importante contributo a fondo perduto di 2,2 milioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/6/2020 h 12:32 - Riproduzione riservata