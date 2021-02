Porto canale: Zedda, fronte comune tra Istituzioni, sindacati e lavoratori per il rilancio dello scalo

(FERPRESS) – Cagliari, 11 FEB – Unità, concretezza e tempestività, è l’impegno assunto dalla Regione con i lavoratori, il Comune di Cagliari, l’Autorità di Sistema e i sindacati, nell’incontro nella sede dell’assessorato del lavoro, che segue quello dello scorso lunedì, 8 febbraio, con i parlamentari sardi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it