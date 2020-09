Porto Canale: Cgil e Filt, ingiustificabile scelta Contship. Ora soluzione per 200 portuali Cagliari

(FERPRESS) – Cagliari, 3 SET – “Gravissimo e ingiustificabile l’atteggiamento ostruzionistico di chiusura di Contship”. Lo affermano unitariamente Cgil e Filt sul licenziamento dei 200 lavoratori del porto canale di Cagliari, spiegando che “la società terminalista senza fornire alcuna informazione di dettaglio ha confermato la decisione di non procedere al congelamento dei licenziamenti, malgrado l’opportunità del Dl Agosto che avrebbe consentito la proroga di ulteriori sei mesi della cassa integrazione”.

