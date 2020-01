Porto di Brindisi: dal 1° gennaio si accede con permessi elettronici. Implementati livelli di security

(FERPRESS) – Brindisi, 8 GEN – Dal 1° gennaio 2020 si accede nel porto di Brindisi con permessi elettronici, dotati di barcode. Si tratta di un sistema di ultima generazione che, oltre ad aumentare il gradiente di sicurezza negli scali, consente, a chi ne fa richiesta e ne ha titolo, l’ottenimento del permesso in tempi immediati; mentre a Forze dell’ordine, personale della Security portuale e dell’AdSP MAM di avere contezza, in tempo reale, delle presenze in ambito portuale.

Pubblicato da COM il: 8/1/2020 h 10:11 - Riproduzione riservata