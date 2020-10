Porto di Ancona: prosegue la trasformazione per il futuro dello scalo e per la sua crescita

(FERPRESS) – Ancona, 2 OTT – Prosegue la trasformazione del porto di Ancona, orientata a comporre il puzzle per il futuro dello scalo e per la sua crescita. Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ha approvato il 29 settembre l’adeguamento tecnico funzionale all’attuale Piano regolatore portuale per la destinazione delle banchine 19, 20 e 21 del molo sud. È un’infrastruttura con una lunghezza complessiva di 420 metri e una superficie di 21.400 metri quadrati dove si possono accogliere i traffici di merci varie, passeggeri, ro-ro e ro-pax.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 2/10/2020 h 15:49 - Riproduzione riservata