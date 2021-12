Porti: Tarlazzi (Uilt), sospeso sciopero. Dal Ministero impegno su tematiche fondamentali

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – “Abbiamo deciso di sospendere lo sciopero nazionale dei lavoratori portuali previsto per domani 17 dicembre.” Così il Segretario Generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi in seguito alla firma del protocollo d’intenti con il Viceministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it