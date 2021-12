Porti: Sindacati, sospeso sciopero del 17 dicembre. Al Mims sottoscritto Protocollo

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – “Sospeso lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori portuali programmato per domani, 17 dicembre”. A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Ulitrasporti spiegando che “dopo un lungo ed intenso confronto si è arrivati alla sottoscrizione di uno specifico verbale con relativo Protocollo di intenti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it