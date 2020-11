Porti: Serbassi (Fast-Confsal), Italia esclusa dai flussi commerciali del Mediterraneo

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – “Nel Mediterraneo arrivano più merci, ma nei nostri porti ne circolano sempre meno. Qui non siamo di fronte al fallimento di una politica dei trasporti, bensì alla totale assenza di qualsiasi iniziativa in grado di valorizzare la straordinaria posizione geografica dell’Italia”. Cosi, il Segretario Generale Fast-Confsal, Pietro Serbassi, commenta i dati diffusi da Conftrasporto-Confcommercio.

