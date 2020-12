Porti: audizioni Rossi (AdsP Mar Adriatico centro-settentrionale) e Sommariva (Mare Ligure orientale)

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – Audizioni di Daniele Rossi, nell’ambito della proposta di nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale Mar Adriatico centro-settentrionale, e di Mario Sommariva (presidente AdSP Mare Ligure orientale), presso la nona Commissione Trasporti della Camera, presieduta da Raffaella Paita. Per ambedue i presidenti, dovrà poi seguire la formalizzazione della nomina, che verrà con un decreto del ministro delle infrastrutture.



