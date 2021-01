Porti: audizione Guerrieri, designato alla presidenza AdSP Mar Tirreno Settentrionale (Livorno-Piombino)

(FERPRESS) – Roma, 28 GEN – Audizione presso la IX Commissione Trasporti della Camera di Luciano Guerrieri, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.

Luciano Guerrieri è stato presidente e Commissario straordinario del porto di Piombino, presidente di Porto 2000 a Livorno, vicepresidente di Assoporti e Federlogistica, oltre che sindaco per due mandati della città di Piombino. Guerrieri si è presentato alla Commissione, facendo presente anche la complessità del compito che lo attende, come presidente di un’Autorità portuale inserita in una delle zone caratterizzate da una forte crisi industriale e dalla conseguente recessione economica.

Il neo-presidente dell’AdSP Mar Tirreno Settentrionale intende portare avanti i progetti di potenziamento delle capacità infrastrutturali dei porti toscani, in particolare la Darsena Europa per il porto di Livorno, che – dopo la nuova diga foranea di Genova – rappresenta uno dei più importanti investimenti (anche in termini finanziari) in ambito portuale. Rimangono poi da affrontare tutti i problemi di connettività dell’area per quanto riguarda le infrastrutture sia ferroviarie che stradali. Livorno e Piombino sono direttamente interessate sia allo sviluppo della linea ferroviaria Pontremolese (con finanziamenti ancora da trovare) che dell’autostrada Tirrenica, oltre alle varie opere di potenziamento che riguardano l’adeguamento delle sagome sia sulle direttrici ferroviarie verso Bologna e Firenze che altre opere viarie e stradali. Nelle intenzioni del nuovo presidente della AdSP, anche l’obiettivo di sviluppare la nautica da diporto e i cantieri, oltre che i collegamenti con i traghetti con le isole dell’arcipelago toscano.

