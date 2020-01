Porrettana Express: inaugurato a Pistoia l’Anno del treno turistico. Ceccarelli, treno motore di sviluppo turistico per le aree interne

(FERPRESS) – Pistoia, 31 GEN – “Il riconoscimento che arriva oggi dal ministro Franceschini conferma il

successo di una scelta fatta tanti anni fa dalla Regione, a seguito dell’intuizione di puntare sul treno come leva per il turismo, un turismo sostenibile, integrato con la bicicletta e l’escursionismo, attento al territorio e alle sue peculiarità”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it