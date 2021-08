Ponte sullo Stretto: Uggè (Conftrasporto), tutto cambia perché niente cambi

(FERPRESS) – Roma, 4 AGO – Ponte sullo Stretto: “Tutto cambia perché niente cambi”. Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, sintetizza l’adagio di Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo per descrivere la ‘storia infinita’ dell’opera. E aggiunge: “Giovannini è il nuovo principe di Salina”. Tra le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovanni – rese in audizione alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, alla luce dei risultati del gruppo di lavoro incaricato di valutare l’attraversamento stabile dello Stretto – Uggè rileva che il progetto presentato oltre 10 anni fa non sarebbe fattibile. “Si ricomincia daccapo. A una campata, a più campate e via dicendo”, sottolinea.

Pubblicato da COM il: 4/8/2021 h 14:24 - Riproduzione riservata