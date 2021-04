Ponte sullo Stretto: Bonelli (Verdi), bene Cingolani. Ora parere negativo definitivo

(FERPRESS) – Roma, “ APR – Ha fatto bene il ministro Cingolani a esprimere perplessità sulla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ed in particolare con la motivazione legata alla sismicità dell’area. Auspico che i dubbi si trasformino in una decisone negativa formale.”

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it