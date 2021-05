Ponte Pagliari: le imprese di autotrasporto dichiarano il fermo. Le associazioni scrivono al premier e al ministro

(FERPRESS) – Roma, 13 MAG – Viabilità, Liguria nel caos. Le associazioni dell’autotrasporto annunciano il fermo dei servizi di trasporto su gomma nei Porti Liguri, nelle Piattaforme Logistiche, e al confine di Stato con la Francia, con modalità da concordare, nei giorni 15, 16, 17, 18, 19 Giugno 2021. Lo fanno con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, al prefetto di Genova e a tutte le autorità competenti sul territorio.

