Aeroporto Palermo: per il Ponte Ognissanti aumentano i voli e i passeggeri rispetto al 2019

(FERPRESS) – Palermo, 29 OTT – Saranno oltre settantaduemila (72.751) i passeggeri che transiteranno dall’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo nel corso del lungo ponte di inizio novembre (30 ottobre – 2 novembre). Un segno positivo di quasi tre punti e mezzo (3,47%) rispetto al 2019 (31 ottobre – 3 novembre) con 70.310 viaggiatori.

Le previsioni di traffico a cura dell’ufficio statistiche di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, evidenziano l’aumento dei passeggeri che si muovono sul territorio nazionale (55.860 contro 53.933 del 2019: +3,57) e la stabilità del traffico internazionale (16.891 contro 16.377: +3.14%). Anche i voli aumentano di numero: 547 contro 499 del 2019 (+9,62%).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it