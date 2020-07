Ponte Morandi: revoca concessione ad Aspi. Il tweet di Cancelleri

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – #PonteMorandi ad Aspi non mi trova assolutamente d’accordo. Purtroppo per aprire e alleviare i disagi in Liguria, TEMPORANEAMENTE questa era l’unica soluzione. Una cosa è chiara: non c’è tempo da perdere, #Revoca e #ViaIBenetton. Chi ha sbagliato deve pagare e andare a casa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da RED il: 8/7/2020 h 12:25 - Riproduzione riservata