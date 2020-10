Ponte Lenzino: Bonaccini firma richiesta dello stato di emergenza nazionale: 5,3 mln la prima stima

(FERPRESS) – Bologna, 12 OTT – Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato la richiesta di stato di emergenza nazionale per il crollo, nel pomeriggio dello scorso sabato 3 ottobre, del ponte Lenzino nel comune piacentino di Corte Brugnatella che ha causato l’interruzione della viabilità sulla strada statale 45 dopo il cedimento del viadotto.

