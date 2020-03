Il Ponte di Genova verso il rush finale: superati i 650 metri con varo dell’impalcato sul Polcevera

(FERPRESS) – Milano, 10 MAR – Dopo il completamento delle pile dello scorso 18 febbraio, il nuovo Ponte di Genova accelera verso la fine dei lavori con il varo di oggi dell’impalcato da 100 metri che scavalca il fiume Polcevera. L’opera, realizzata dalla joint venture tra Salini Impregilo e Fincantieri, supera la lunghezza complessiva di 650 metri, con 11 campate issate sulle 19 che compongono il Ponte, con numerosi cantieri all’opera in contemporanea e su più fronti.

